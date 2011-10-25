Переделать макет под фирменные цвета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок249 просмотров

Имеется:

1) Готовый дизайн-макет сайта в .psd-формате

2) Фирменный стиль: дизайн выпускаемой продукции в .cdr

Нужно:

- Изменить цветовую гамму дизайн-макета с учетом фирменного стиля

- Внести единичные изменения в шапку дизайн-макета

Портфолио обязательно!

14 лет назад
Butrim
Максим 
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Дмитрий превосходно справился с заданием! Все пожелания были учтены и по моей просьбе внесены соответствующие корректировки. Все сделано качественно и в сжатые сроки. Настоятельно рекомендую!
Было приятно работать с Вами! Спасибо

Заявки фрилансеров

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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