Задача следующая: есть готовый дизайн-проект, по которому необходимо доделать страницы. Т.е. подготовить формы, списки и информационные страницы, опираясь на указанный дизайн. Страниц, которые необходимо доделать, достаточно много, поэтому я жду от вас вилку цен и ...
Переделать макет под фирменные цвета
Имеется:
1) Готовый дизайн-макет сайта в .psd-формате
2) Фирменный стиль: дизайн выпускаемой продукции в .cdr
Нужно:
- Изменить цветовую гамму дизайн-макета с учетом фирменного стиля
- Внести единичные изменения в шапку дизайн-макета
Портфолио обязательно!
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