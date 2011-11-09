Коряво отображается меню в Internet Explorer. В остальных всё нормально. mov1.ru
Дизайн главной страницы сайта
Тематика сайта : Продажа микронаушников для сдачи экзаменов.
Пример аналогичного нашего сайта www.microyshi.ru
Дизайн этого сайта будет проще!!!
ТЗ прилагается во вложенном файле.
Если появляются вопросы, пишите, готов ответить на все)))
ICQ 360915964
Если появится достойная работа, то конкурс может быть завершен раньше!!!.
Победитель забирает всю сумму с учетом последующих доработок.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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