Дизайн главной страницы сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен58 заявок2092 просмотра
#1$120

Тематика сайта : Продажа микронаушников для сдачи экзаменов.

Пример аналогичного нашего сайта www.microyshi.ru

Дизайн этого сайта будет проще!!!

ТЗ прилагается во вложенном файле.

Если появляются вопросы, пишите, готов ответить на все)))

ICQ 360915964

Если появится достойная работа, то конкурс может быть завершен раньше!!!.

Победитель забирает всю сумму с учетом последующих доработок.

14 лет назад
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

IlyaSivakov
Илья 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
Отличная работа, выполнена качественно и оперативно, буду сотрудничать и в будущем!!
Отличный заказчик, буду рад сотрудничать!

Заявки фрилансеров

IlyaSivakov
Илья 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1

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