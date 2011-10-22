Всем привет! Нужно разработать профессиональный дизайн сайта вместе с лого и т.д. Тематика: хостинг статьи и все о веб хостинге. Сайт для англоязычных пользователей. Количество страниц: главная и около 5-6 внутренних. Присылайте ...
Шапка + футер
тестовый домен: www.сормов.рф
нужна шапка + низ.
тематика - детский сад, дети
в итоге будет сайт детского сада.
вроде бы изначально графика в векторе. очень похоже. значит нужно так же в векторе. травку с ромашками на переднем фоне я бы оставил (но, может вы предложите что то лучше) все что за травой - не то. нужна детская тематика.
вот куски шапки (нужно сделать в итоге с такими же размерами, т.е я заменю их и все)
1. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/default_header.png
2. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/logo.png
3. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/airplane.png
на лого (ссылка 2) нужен олененок (детсад наз-ся Олененок). Может из мультика Бемби) может какой другой. но олененок + надпись ДОУ №32
вот низ
http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/footer.png
========
нужно сделать позитивно и ненавязчиво. тематику ДЕТСАД выдержать.
может быть в шапку парк (площадка садика) и детишки бегают , играют , как раз и трава в тему будет которую мне кажется оставить нужно.
а в низ - игровая комната (или часть ее)
и еще не слишком кукольно быть должно, не знаю какой термин лучше подходит ) надеюсь поняли о чем речь. основной цвет - зеленый - должен быть выдержан.
так же нужны пару кнопок (текст на кнопки дам позже) - в этой же цветовой гамме что и шапка с футером.
связь - скайп cwert56, аська 287038224. Сергей. сроки - пару дней. цена вопроса - 1000 руб
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен уникальный дизайн для сайта строительной тематики. Натяжка на WordPress. Цена 70 $.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется: 1) Готовый дизайн-макет сайта в .psd-формате 2) Фирменный стиль: дизайн выпускаемой продукции в .cdr Нужно: - Изменить цветовую гамму дизайн-макета с учетом фирменного стиля ...Завершен14 лет назад
Задача следующая: есть готовый дизайн-проект, по которому необходимо доделать страницы. Т.е. подготовить формы, списки и информационные страницы, опираясь на указанный дизайн. Страниц, которые необходимо доделать, достаточно много, поэтому я жду от вас вилку цен и ...Закрыт14 лет назад
- $50
Есть сайт http://www.dizainer.by/ Не устраивает дизайн главного меню на главной странице (Дизайн, Предметы интерьера, Бытовая техника и т.д.). Необходимо отрисовать новый дизайн. и предоставить картинки. Так же необходимо предоставить скриншот главной страницы ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется человек, который был бы способен создать почти любую тему на вордпресс, для постоянного сотрудничество, не затягивая со сроками.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Дизайн главной страницы, дизайн интерфейса сервиса почтовых сообщений (аналог support.wmtransfer.com/asp/servieces.asp), отдельно - работа по несложной верстке на основе этого дизайна около 40 страниц (т е наполнение страниц сайта текстами и картинками) Тематика ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Для крупной английской компании требуется разработать качественный дизайн корпоративного сайта с фирменным стилем и брендбуком. Уровень технического дизайна и прорисовки красочных иллюстраций должен быть на достойном уровне. Сроки сжатые, просьба откликаться только исполнителям с ...Закрыт14 лет назад
- $100
Уважаемые веблансеры! Предлагаем Вашему вниманию конкурс на разработку дизайна для главной страницы сайта. Тематика сайта: продажа светотехники. Все требования к дизайну изложены в техническом задании, которое прикреплено ...Завершен13 лет назад
Нужен дизайн-макет интернет магазина. Срочно.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт13 лет назад