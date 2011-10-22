Шапка + футер

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нужна шапка + низ.

тематика - детский сад, дети

в итоге будет сайт детского сада.

вроде бы изначально графика в векторе. очень похоже. значит нужно так же в векторе. травку с ромашками на переднем фоне я бы оставил (но, может вы предложите что то лучше) все что за травой - не то. нужна детская тематика.

вот куски шапки (нужно сделать в итоге с такими же размерами, т.е я заменю их и все)

1. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/default_header.png

2. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/logo.png

3. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/airplane.png

на лого (ссылка 2) нужен олененок (детсад наз-ся Олененок). Может из мультика Бемби) может какой другой. но олененок + надпись ДОУ №32

вот низ

http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/footer.png

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нужно сделать позитивно и ненавязчиво. тематику ДЕТСАД выдержать.

может быть в шапку парк (площадка садика) и детишки бегают , играют , как раз и трава в тему будет которую мне кажется оставить нужно.

а в низ - игровая комната (или часть ее)

и еще не слишком кукольно быть должно, не знаю какой термин лучше подходит ) надеюсь поняли о чем речь. основной цвет - зеленый - должен быть выдержан.

так же нужны пару кнопок (текст на кнопки дам позже) - в этой же цветовой гамме что и шапка с футером.

связь - скайп cwert56, аська 287038224. Сергей. сроки - пару дней. цена вопроса - 1000 руб