Шапка + футер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок213 просмотров

тестовый домен: www.сормов.рф

нужна шапка + низ.

тематика - детский сад, дети

в итоге будет сайт детского сада.

вроде бы изначально графика в векторе. очень похоже. значит нужно так же в векторе. травку с ромашками на переднем фоне я бы оставил (но, может вы предложите что то лучше) все что за травой - не то. нужна детская тематика.

вот куски шапки (нужно сделать в итоге с такими же размерами, т.е я заменю их и все)

1. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/default_header.png

2. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/logo.png

3. http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/airplane.png

на лого (ссылка 2) нужен олененок (детсад наз-ся Олененок). Может из мультика Бемби) может какой другой. но олененок + надпись ДОУ №32

вот низ

http://xn--b1atfbie.xn--p1ai/templates/yagendoo_city_sky/images/footer.png

========

нужно сделать позитивно и ненавязчиво. тематику ДЕТСАД выдержать.

может быть в шапку парк (площадка садика) и детишки бегают , играют , как раз и трава в тему будет которую мне кажется оставить нужно.

а в низ - игровая комната (или часть ее)

и еще не слишком кукольно быть должно, не знаю какой термин лучше подходит ) надеюсь поняли о чем речь. основной цвет - зеленый - должен быть выдержан.

так же нужны пару кнопок (текст на кнопки дам позже) - в этой же цветовой гамме что и шапка с футером.

связь - скайп cwert56, аська 287038224. Сергей. сроки - пару дней. цена вопроса - 1000 руб

14 лет назад
cwert2
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Профессиональный дизайн сайта и лого

    $250

    Всем привет! Нужно разработать профессиональный дизайн сайта вместе с лого и т.д. Тематика: хостинг статьи и все о веб хостинге. Сайт для англоязычных пользователей. Количество страниц: главная и около 5-6 внутренних. Присылайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать макет под фирменные цвета

    Имеется: 1) Готовый дизайн-макет сайта в .psd-формате 2) Фирменный стиль: дизайн выпускаемой продукции в .cdr Нужно: - Изменить цветовую гамму дизайн-макета с учетом фирменного стиля ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка макетов

    Задача следующая: есть готовый дизайн-проект, по которому необходимо доделать страницы. Т.е. подготовить формы, списки и информационные страницы, опираясь на указанный дизайн. Страниц, которые необходимо доделать, достаточно много, поэтому я жду от вас вилку цен и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать картинки меню для сайта dizainer.by

    $50

    Есть сайт http://www.dizainer.by/ Не устраивает дизайн главного меню на главной странице (Дизайн, Предметы интерьера, Бытовая техника и т.д.). Необходимо отрисовать новый дизайн. и предоставить картинки. Так же необходимо предоставить скриншот главной страницы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Дизайн главной страницы, дизайн интерфейса сервиса почтовых сообщений (аналог support.wmtransfer.com/asp/servieces.asp), отдельно - работа по несложной верстке на основе этого дизайна около 40 страниц (т е наполнение страниц сайта текстами и картинками) Тематика ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна сайта и фирменного стиля

    $5000

    Для крупной английской компании требуется разработать качественный дизайн корпоративного сайта с фирменным стилем и брендбуком. Уровень технического дизайна и прорисовки красочных иллюстраций должен быть на достойном уровне. Сроки сжатые, просьба откликаться только исполнителям с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта для CMS Joomla 1.5.x

    $100

    Уважаемые веблансеры! Предлагаем Вашему вниманию конкурс на разработку дизайна для главной страницы сайта. Тематика сайта: продажа светотехники. Все требования к дизайну изложены в техническом задании, которое прикреплено ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад