Разработка дизайна

Задача следующая: есть готовый дизайн-проект, по которому необходимо доделать страницы. Т.е. подготовить формы, списки и информационные страницы, опираясь на указанный дизайн. Страниц, которые необходимо доделать, достаточно много, поэтому я жду от вас вилку цен и ...