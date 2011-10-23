Здравствуйте! Нужно переделать одну из тем ВП под смс Дле, а также перевести его. В конечном результате должен получится 100% рабочий шаблон для установки на Дле. Интересует стоимость проделанной работы, сроки не ...
Исправить ошибки в дизайне для IE
Коряво отображается меню в Internet Explorer. В остальных всё нормально.
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