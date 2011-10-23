Переделать тему от WP в Dle.

Здравствуйте!

Нужно переделать одну из тем ВП под смс Дле, а также перевести его.

В конечном результате должен получится 100% рабочий шаблон для установки на Дле.

Интересует стоимость проделанной работы, сроки не подгоняют, главное качество а не быстрота проделанного.