Требуется составить Пользовательское соглашение

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Требуется составить "Пользовательское соглашение" для сайта, аналоги того что хочется увидеть в конечном итоге имеются.

14 лет назад
pricer
Сергей 
52 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dennov
Денис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Не понравилась работа. Не все в жизни делается по шаблону!
Сделанную работу оплачивает по договоренности.

Заявки фрилансеров

dennov
Денис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад