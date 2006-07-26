Нужно составить договор

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужно составить договор между физическим лицом и ООО, что физ лицо предоставили ООО оборудование для сдачи в прокат.

Связь icq 293899 или сюда в ЛС.

14 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

gridchina
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

gridchina
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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