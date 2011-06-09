Html шаблон для Joomla

Итак, есть проект http://all-1c.ru/ Эдакий «продающий сателлит». Дизайна нет. То, что есть сейчас — это не дизайн. Собственно, хочется от вас, дорогие дизайнеры, дизайн. И вёрстку. Для вас — простор для креатива. Сроки — чем меньше, тем лучше. Цена — чем ...