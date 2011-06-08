Редизайн шапки и футера

$50
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок132 просмотра
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Нужно сделать легкий редизайн шапки и футера (темтика камины)

1. Оплата по завершению.

2. Челвоек четко должен работать в стиле web 2.0

Если в портфолио дизайны уровня 2000-2005 годов не отписываемся. Цена и сайт в аську или скайп, сразу писать ваши контакты. Спасибо

13 лет назад
kewlman
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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