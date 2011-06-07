Нужна фотогалерея на базе Joomla или MODx

Необходимо разработать дизайн сайта каталога для сайта polymermachinery.ru. Содержание сайта - каталог различных линий по переработке полимеров. Более подробно в приложении. Дизайн желательно получить достаточно лаконичный, единственно хотелось бы выделить элементы "задать вопрос специалисту" и оформить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать для Фото галереи на базе Joomla или MODx
( с нуля, или переделать шаблон, за эксклюзив не переживаю)
ОПИСАНИЕ:
1) на главной странице будет только окошко для ввода юзера и пасса и черный задний план.ничего больше.
примерно как на прекпепленой фотке.
2) на каждой папке будет свой пассворд. Пассворд буду создавать я, никаких регистраций не нужно.
фотки буду грузить тоже я.
3) после ввода пасворда, люди видит только папку, связанную с данным пассвордом.
Вышел, ввел другие данные, получил доступ к другой папке.
ДЛЯ ЧЕГО МНЕ ЭТО НАДО:
1) Облегчить себе жизнь
Пришел на день рожденья. Пофоткал. сразу "oЙ, пришли", "oй, запиши"
- а я говорю, заходите на мой сайт, (там я добавлю ссылку на данную фото галерею)
даю им пассворд, заходят, выбирают понравившиися фотки и скачивают .
им память, моему сайту трафик, и мне меньше мороки...)
2) я фоткаю свадьбы. Жениху с невестой нужно выбрать, фотки для печати портретов,
для фото альбомов и т.д.
Сейчас как, они либо присылают номера фоток на емаил, либо сидят у меня над головой и вместе выбираем.
-- Так вот для этого в галерее нужно чтоб под каждой фоткой были какие то отметки пипа
галочек "В альбом" "На печать" "Удалить" и т.д.
-- Нужно чтоб в каждой папке можно было настраивать данные отметки, убирать изменять,
в зависимости от ситуации.
-- Нужно сделать мультизагрузку файлов(например 50 файлов сразу) или загрузку архивом.
-- удобная система менеджмента материалов
-- добавить кнопку с сылкой на главный сайт
-- чтоб я мог ( если нужно) добавлять в комкретной папке короткое сообщение типа"скачивайте только сои фотки" ))
БЮДЖЕТ:
Пишите ваши предложения.
АВАНС:
Можно и аванс если рейтинг у вас хороший
СПОСОБ ОПЛАТЫ
а) Безопасная сделка
б) денежный перевод в $ US через Western Union или Money Gram
СРОКИ:
не горит, но сделать надо
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