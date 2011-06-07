Дизайн для веб-сайта, срочно

Необходимо разработать дизайн сайта каталога для сайта polymermachinery.ru. Содержание сайта - каталог различных линий по переработке полимеров. Более подробно в приложении. Дизайн желательно получить достаточно лаконичный, единственно хотелось бы выделить элементы "задать вопрос специалисту" и оформить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо разработать простой стильный дизайн в европейском стиле !
Работаем до полного утверждения заказчиком !
Здравствуйте,Уважаемые фрилансеры !
Предоставть необходимо первый концепт уже к завтра к обеду !
Макет простенький так что думаю проблем не возникнет по времени.
Схема оплаты: 25 % предоплаты,25 % после предоставления первого концепта,оставшиеся 50 % по факту завершения работы !
Вот примеры сайтов,како дизайн в каом стиле нужно сделать,жду Ваших предложений !
http://www.talvivaara.com/home
http://www.lundinmining.com/s/home.asp- один из лучших, ориентированных на инвесторов
http://www.boliden.com - отже один из лучших
http://www.xstrata.com/investors/
http://www.nyrstar.com/nyrstar/en/aboutus/
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Создание и разработка дизайна продуктовых лендинг-пейдж для портала коллективных покупок. Тема - скидки от 50% до 90% на суши, картинг, пиццу, боулинг и т.д. Касаемо общей стилистики - ориентироваться на прикрепленные материалы.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайнер для написания дизайна сайта рефератной тематики. Возможно в будущем привлечение к другим проектам icq- 370071383 ЮрийДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Интересует создание сайта с функционалом и дизайном примерно как этот: www.neuron.md Продукция будет то что есть на сайте www.vhaogang.ru Время исполнения - договорное.Закрыт12 лет назад
- $250
Переделываю клиенту сайтик с чистого html под Bitrix ... сам не дизайнер ... Нужно сделать редизайн уже имеющегося сайта, с согласованием клиента. ОЧЕНЬ желательно встретиться с заказчиком лично (г.Новосибирск), набросать скетч, обсудить сумму, условия оплаты ... в общем ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые ГОСПОДА ФРИЛАНСЕРЫ! Нужен уникальный красивый дизайн для корпоративного сайта юридической компании на CMS 1C:Битрикс. Детальная информация при дальнейшей переписке. Ждем предложений по цене и срокам. С уважением Юлия.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать карту, аналогичную той, что в аттаче, но с другим адресом. Все предложения пишите в проекте, - на личку/мыло отвечать не буду.Завершен13 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Хотелось бы заказать индивидуальный дизайн для ЖЖ Просьба оставлять ваши условия - сроки, стоимость и т.п.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, господа дизайнеры. Необходим креативный сайт-портфолио для продвижения услуг детской фотографии. Как пример креатива (в моем понимании) даю ссылку http://fifi-lapin.blogspot.com/p/fifi-fans.htmlЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать и оформить имеющуюся идею сайта для Рекламного агентства. Стандартные работы не подходят, предпочтение "молодым дарованиям" с образованием "графический дизайн"!!! Присылайте Ваши портфолио и цены на [email protected]! Если не поработаем в этот раз, то Ваши портфолио останутся ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад