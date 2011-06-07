Дизайн для веб-сайта, срочно

Здравствуйте,необходимо разработать простой стильный дизайн в европейском стиле !

Работаем до полного утверждения заказчиком !

Здравствуйте,Уважаемые фрилансеры !

Предоставть необходимо первый концепт уже к завтра к обеду !

Макет простенький так что думаю проблем не возникнет по времени.

Схема оплаты: 25 % предоплаты,25 % после предоставления первого концепта,оставшиеся 50 % по факту завершения работы !

Вот примеры сайтов,како дизайн в каом стиле нужно сделать,жду Ваших предложений !

http://www.talvivaara.com/home

http://www.lundinmining.com/s/home.asp- один из лучших, ориентированных на инвесторов

http://www.inmetmining.com/

http://www.boliden.com - отже один из лучших

http://www.xstrata.com/investors/

http://www.nyrstar.com/nyrstar/en/aboutus/

http://www.enrc.com/