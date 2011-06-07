Дизайн сайта на основании набросков сетки

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки332 просмотра
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Необходимо разработать дизайн сайта.

От заказчика есть перечень блоков, присутствующих на странице (см. аттач)

По сути это - схематичное изображение главной страницы сайта и функциональной страницы «проекты/продукты».

После согласования этих 2х страниц останется согласовать страницу продукта.

Просьба писать предложения по стоимости и срокам исполнения непосредственно в проекте.

Предложения от других исполнителей скрыты.

На личку/аську/мыло отвечать не буду

Дизайн сайта
13 лет назад
kaj
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
час назад
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