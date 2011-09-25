Редизайн шапки и фона сайта

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок286 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется реализовать задумку по редизайну сайта.

Все необходимые файлы - в приложении.

Организационный момент. Планируется работа в 2 этапа:

- сначала предварительный/черновой набросок, чтобы визуально определить целесообразность такого редизайна

- в случае положительного решения по макету - внесение правок-пожеланий, доработка деталей, правки по фотографиям и доведение до чистового состояния.

Не исключено, что второй этап может не начаться, поэтому просьба указывать стоимость/сроки за черновой и "за всё".

12 лет назад
ivan-lev
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
AmneziA86
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Виктор оперативно справился с заданием, в некоторых моментах проявил разумную творческую инициативу. Все пожелания были учтены, правки вносились с молниеносной быстротой. Благодарю за сотрудничество.
Сотрудничеством доволен. Интересный проект, понятное ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Буду рад поработать над другими заданиями.
  • Похожие заказы

  • Дизайн второстепенных страниц туристического сайта

    Есть концепция дизайна туристического сайта. Есть дизайн главной страницы. Необходима разработка дизайна всех внутренних страниц: Результаты поиска, Заявка, оплата, подписка, мой кабинет, мои заявки и тд. Главную страницу отправлю по требованию, если понравится портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн существующего сайта

    Необходимо переделать существующий сайт Сайт существует в начальной стадии. Разработан практически на коленке. Есть структура сайта. Сайт управляем на битрикс. Мы компания по продаже он-лайн авиа и ж/д билетов, он-лайн бронирование гостиниц, он-лайн бронирование туров. Основная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Агентство "Радуга Праздников", Санкт-Петербург

    $100

    Мы организовываем мероприятия для любого заказчика - маленького/большого, частного/корпоративного, для детей/для взрослых, для развлечения/для извлечения материальной выгоды. Мы творчески подходим к созданию проекта и его реализации. Хочется, чтобы а) наш ЛОГОТИП, основа которому придумана, был тонким, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Html шаблон для Joomla

    $100

    Требуется нарисовать и сверстать html шаблон для Joomla. Тематика сайта услуги проведения торжеств и мероприятия (свадеб, корпоративов), услуги тамады, диджея, ведущего и т.п. Как пример в приложении дизайн одно из сайтов схожей тематики.

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Css и шаблон страницы для сайта

    Требуется создать стилевой файл и сверстать главную страницу сайта. Картинка в прицепе. Имеется она же в векторном виде в формате corel draw 12. Ее вышлю по почте (15Мб). Важно, что бы все было сделано максимально ...

    CSS
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет css + html

    Нужны 2 шаблона html - css с возможностью изменять параметры шаблона Для примера возьмем вот эти шаблоны: 1) 3 колонки https://chrome.google.com/webstore/ из 3 колонок 2) 2 колонки https://chrome.google.com/webstore/detail/ihklobncbkangkiiamccfgnlihbmjhlh (все кроме верхней демонстраций) В настройках css необходимо что-бы я мог ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Очень простой дизайн + лого + верстка

    $50

    Добрый день! Необходимо разработать простенький дизайн (белый фон, черный текст, минимум элементов) для вордпресса с интересным и тоже простым логотипом (черный и немного красного). После чего дизайн нужно сверстать как тему для вордпресса. Пример простого дизайна: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка в стиле прованс

    $50

    Есть сайт http://dakls.com.ua Нужно сделать шапку сайта в стиле прованс, а также изменить цвета, используемые на сайте, под этот стиль. Тематика сайта: продажа предметов интерьера в стиле Прованс.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Итак, есть проект http://all-1c.ru/ Эдакий «продающий сателлит». Дизайна нет. То, что есть сейчас — это не дизайн. Собственно, хочется от вас, дорогие дизайнеры, дизайн. И вёрстку. Для вас — простор для креатива. Сроки — чем меньше, тем лучше. Цена — чем ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад