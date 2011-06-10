Создать сайт-визитку

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок605 просмотров
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Нужно создать сайт-визитку+ каталог( сфотографировать пуговицы)

По срокам не более 2х месяцев. ТЗ прилагается.

12 лет назад
Sophika
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
$1000
30 дней
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