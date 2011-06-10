Есть идея, есть макет - выполнить профессионально

Есть макет что сделал сам, но не на должном уровне.

необходимо перерабоать в новый псд приукрасить. оплачу 20 вмз. к сожаленью больше не могу(не заработал еще)

предложения в аську 626371193 .... предоплату НЕ делаю... предоплатил уже один раз, ни диза ни возврата.

с уважением юрии