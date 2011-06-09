Дизайн и интеграция в Wordpress

Здравствуйте уважаемые. Нужен новый дизайн на сайт http://tisrostov.ru/ Можно хорошо переделанный шаблон с templamonster и подобных сайтов. Чем занимается компания, почитайте на сайте. Оставляйте заявки, завтра(10.06.2011г.) уже надо начать работать, сроки не большие. До среды (15.06.2011г.) дизайн должен быть ...