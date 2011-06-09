Дизайн и интеграция в Wordpress

Нужно создать сайт-визитку+ каталог( сфотографировать пуговицы) По срокам не более 2х месяцев. ТЗ прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется:
- нарисовать индивидуальный и качественный дизайн (главная, внутряк и форум)
- все это дело красиво вписать в Вордпресс
- подключить/поправить несколько плагинов
Срок: 2-3 дня
Оплата по итогу.
Благодарю за внимание!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Подробнее с выбранным исполнителем В прикрепленном файле приблизительная структура сайта нужен легкий дизайн как на odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, facebook.comЗавершен13 лет назад
- $15
Нужно подверстать дизайн на сайтеДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В дизайне 1. Логотип 2. Коробка из под диска, на коробке логотип. 3. блок описание 5. блок скриншотами программы 6. блок новости строгий дизайн пишите цену, подробное тз позже Примеры сайтов : agnitum_com, dzoic.comДизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн, нужно его немного подкорректировать. Движок Shop-Script Premium. ТЗ: - добавить менюшки (главная, контакты и прочее) - перерисовать иконку корзины - сделать натяжку на CMS Скрипт шаблона прикреплен.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго дня, нужно срочно перерисовать качественно макет, не вырезать а перерисовать точь в точь, макет не сложный, оплата по факту. Цена 200руб. Макет вышлю желающим на почту. Пишите аську, почту.Завершен13 лет назад
- $120
Здравствуйте уважаемые. Нужен новый дизайн на сайт http://tisrostov.ru/ Можно хорошо переделанный шаблон с templamonster и подобных сайтов. Чем занимается компания, почитайте на сайте. Оставляйте заявки, завтра(10.06.2011г.) уже надо начать работать, сроки не большие. До среды (15.06.2011г.) дизайн должен быть ...Завершен13 лет назад
- $60
Так как мой верстальщик временно занят, а сроки горят ищу грамотного верстальщика на CMS Drupal 6.22 По ТЗ. www.d-o-m-i-k.ru/ Это пример уровня работы. Макет есть, вышлю скрин исполнителю. Требуется сверстать с PSD файла и натянуть на движок. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем привет! нужен дизайн сайта - магазина японской обуви Ninja shoes. Японский стиль, рекомендуемые цвета - черный, белый, красный. Фон - светлый.Завершен12 лет назад
Нужна шапка для сайта, кондиционирование.Завершен13 лет назад