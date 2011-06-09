Дизайн и интеграция в Wordpress

$100
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется:

- нарисовать индивидуальный и качественный дизайн (главная, внутряк и форум)

- все это дело красиво вписать в Вордпресс

- подключить/поправить несколько плагинов

Срок: 2-3 дня

Оплата по итогу.

Благодарю за внимание!

WordPress
13 лет назад
bespredel199
Роман 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад