Нужно создать сайт-визитку+ каталог( сфотографировать пуговицы) По срокам не более 2х месяцев. ТЗ прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подверстать дизайн на сайте
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