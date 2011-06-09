Отрисовать качественный landing page

Приветствую, нужно сделать дизайн шапки сайта, http://рок-атрибутика.рф/ хочется так, чтобы было стильно интересно, естественно в тему, то есть кожа, рок-атрибутика и все такое. надпись кожа, ее можно менять на ваш вариант, что то должно быть типа логотипа, но слово ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Однaстраничный, продающий дизайн для водящей страницы (тематика вызов ветеринара на дом)
пример fashion.kupivip.ru/
ТЗ при общении. Срок не более 3-4 дней. Желательно опыт рисования лендинг пейдж.
Если данное тестовое задание будет качественно выполнено, исполнитель получает заказ на отрисовку (или полную разработку) корпоративного сайта Ветеринарной клиники.
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