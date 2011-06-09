Отрисовать качественный landing page

$125
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок254 просмотра
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Однaстраничный, продающий дизайн для водящей страницы (тематика вызов ветеринара на дом)

пример fashion.kupivip.ru/

ТЗ при общении. Срок не более 3-4 дней. Желательно опыт рисования лендинг пейдж.

Если данное тестовое задание будет качественно выполнено, исполнитель получает заказ на отрисовку (или полную разработку) корпоративного сайта Ветеринарной клиники.

13 лет назад
openhome_lev
Алеся 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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