Нужен бэкграунд для сайта

Приветствую, нужно сделать дизайн шапки сайта, http://рок-атрибутика.рф/ хочется так, чтобы было стильно интересно, естественно в тему, то есть кожа, рок-атрибутика и все такое. надпись кожа, ее можно менять на ваш вариант, что то должно быть типа логотипа, но слово ...