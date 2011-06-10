Изменить шапку, легкая анимация (WebAsyst)

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки135 просмотров
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Необходимо изменить шапку интернет-магазина http://muraviha.ru/

1. сделать более красивые буквы в названии магазина и анимацию бегущую по буквам, как здесь http://www.sbrf.ru/moscow/ru/about/today/ , а также изменить зеленый фон в шапке на более приличный.

2. видоизменить корзину и поисковую строку

3. еще немножко мелочевки.

Рассмотрю предложения по улучшению сайта (с примерами) с дополнительной оплатой.

13 лет назад
keknas
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$20
2 дня
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