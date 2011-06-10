Изменить шапку, легкая анимация (WebAsyst)

Необходимо изменить шапку интернет-магазина http://muraviha.ru/

1. сделать более красивые буквы в названии магазина и анимацию бегущую по буквам, как здесь http://www.sbrf.ru/moscow/ru/about/today/ , а также изменить зеленый фон в шапке на более приличный.

2. видоизменить корзину и поисковую строку

3. еще немножко мелочевки.

Рассмотрю предложения по улучшению сайта (с примерами) с дополнительной оплатой.