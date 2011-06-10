Сделать эксклюзивный яркий дизайн сайта

Да, уж не думал что такие люди еще остались! Я оплатил человеку полную утвержденную сумму, а он мне отзыв отрицательный. В общем взаимно! В целом сложилось плохое впечатление. сумма проекта утверждена 5600 руб. Вот данные по оплате: 14.06.2011 20:54:37 361990501 Webmoney R267540646307 5 600,00 Комиссия 280,00 Сумма 5880,00 За исходники psd P.S. В ответ на комментарий. о_О Мне сказать больше нечего...