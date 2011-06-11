Создание дизайна сайта (редизайн сайта)

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок355 просмотров
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Создание (редизайн) дизайна сайта для домена www.bankproject.ru

ТЗ на сайт и логотип пришлю по запросу. Сроки- сжатые- до понедельника.

Предоплата невозможна. Нужен дизайн хотя бы в небольшом разрешении. Планируется создание дизайна на Joomla.

Предоплата возможна только с кодом протекции до вторника, среды (не могу отдавать деньги незнакомому человеку)- после утверждения дизайна с директором. BL WebMoney у меня 49 и персональный аттестат. Это может служить гарантией дальнейшей оплаты.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
irapromweb
Юрий 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад