Создание дизайна сайта (редизайн сайта)

Здравствуйте. Задача сделать простенький дизайн. Образец есть, всё берем с него, только меняем цвета и перерисовываем шапку. Верстаем и устанавливаем на Joomla (1.5) Сроки: 12.06.2011 (можно вечером) Оплата сразу после выполнения. Если всё устраивает - пишите в личку, я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание (редизайн) дизайна сайта для домена www.bankproject.ru
ТЗ на сайт и логотип пришлю по запросу. Сроки- сжатые- до понедельника.
Предоплата невозможна. Нужен дизайн хотя бы в небольшом разрешении. Планируется создание дизайна на Joomla.
Предоплата возможна только с кодом протекции до вторника, среды (не могу отдавать деньги незнакомому человеку)- после утверждения дизайна с директором. BL WebMoney у меня 49 и персональный аттестат. Это может служить гарантией дальнейшей оплаты.
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