Нужен дизайн сайта про двери

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок373 просмотра
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Нужен дизайн сайта "Двери "Империал".

Структура во вложенном файле. Лого дам.

Общий фон светлый - белый или бежевый.

В шапке красивый интерьер с дверью или лужайка с озером и дворцом (обыгрываем название "империал")

Оплата 2000р. или предлагайте свою цену.

Жду предложений со ссылками на портфолио. Если сработаемся дам еще проекты.

Дизайн сайта
13 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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