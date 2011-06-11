Нужен дизайн сайта про двери

Приветствую. Требуется создать дизайн сайта посуточной аренды. Работа в 2 этапа 1) Набросок дизайна - Показ - Одобрение (так как может не понравится выбранное вами направление) 2) Доработка наброска до финальной версии - Создание дизайна в светлых тонах - Возможно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта "Двери "Империал".
Структура во вложенном файле. Лого дам.
Общий фон светлый - белый или бежевый.
В шапке красивый интерьер с дверью или лужайка с озером и дворцом (обыгрываем название "империал")
Оплата 2000р. или предлагайте свою цену.
Жду предложений со ссылками на портфолио. Если сработаемся дам еще проекты.
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