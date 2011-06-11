Нужен дизайн сайта про двери

Здравствуйте. Задача сделать простенький дизайн. Образец есть, всё берем с него, только меняем цвета и перерисовываем шапку. Верстаем и устанавливаем на Joomla (1.5) Сроки: 12.06.2011 (можно вечером) Оплата сразу после выполнения. Если всё устраивает - пишите в личку, я ...