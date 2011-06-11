Разработка дизайна корпоративного портала

Проект: разработка дизайна корпоративной информационной системы МФЦ.

Отрисовка основных страниц, набора примитивов (иконки, таблицы, значки).

Ключевое требование к исполнителю:

Опыт разработки дизайна корпоративных информационных систем (CRM), либо внутренних корпоративных порталов.

Примечание:

Во вложении приведены основные требования к дизайну и примеры.

Выбранный исполнитель получит дополнительный документ в Visio, в котором схематически изображены необходимые для отрисовки элементы.

Просьба давать ссылку на ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ в портфолио, а не на сайты.