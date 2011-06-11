Проект для художника-дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок181 просмотр
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Добрый день. Ищу дизайнера - художника для выполнения одного личного проекта!

Суть нужен не сложный дизайн - но креативно оформлен. (даже немного бредово :))

Есть несколько страниц - Главная,......,.........,...., контакты итд

Нужно нарисовать красиво надписи...и оформить соответственно дизайн для сайта. Подробности выбраному исполнителю.

Нужно будет 5 надписей для каждой страницы проета. пример в приложении.

Обьязательно человек должен разбираться в юзабилити и давать бесплатные дельные советы по улучшению ТЗ!

В проете будет много ярких цветов - значит человек и в этом должен секти тему.. какие цвета нужно испоьзовать!!! для того что-бы сайт выглядел прилично!

Жду адекватных цен и сроков)

В аську, личку , скайп не писать.

Спасибо.

С уважением, Евгений!

13 лет назад
zhenia_master
Евгений 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
iazazello
Владимир 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$170
4 дня