Проект для художника-дизайнера

Необходим дизайнер для прорисовки шапки к сайту и стиля меню. Бюджет ограничен. Сделать надо срочно. предложения можно в личку. Ссылку дам кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Ищу дизайнера - художника для выполнения одного личного проекта!
Суть нужен не сложный дизайн - но креативно оформлен. (даже немного бредово :))
Есть несколько страниц - Главная,......,.........,...., контакты итд
Нужно нарисовать красиво надписи...и оформить соответственно дизайн для сайта. Подробности выбраному исполнителю.
Нужно будет 5 надписей для каждой страницы проета. пример в приложении.
Обьязательно человек должен разбираться в юзабилити и давать бесплатные дельные советы по улучшению ТЗ!
В проете будет много ярких цветов - значит человек и в этом должен секти тему.. какие цвета нужно испоьзовать!!! для того что-бы сайт выглядел прилично!
Жду адекватных цен и сроков)
В аську, личку , скайп не писать.
Спасибо.
С уважением, Евгений!
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