Логотип + дизайн сайта на loomla

$200
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок443 просмотра
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Добрый день уважаемые фрилансеры!Нужен логотип и дизайн сайта на joomla,тематика суши+пицца,образец при общении

Дизайн сайта
13 лет назад
Kalinades
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AndriyPro
Андрей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$140
5 дней
Замечательный исполнитель! Проект выполнен профессионально и качественно точно в срок. При создании сайта были учтены все мои пожелания а также специфика предлагаемого товара. Очень креативная главная страница , очень удобное меню.Я сам не знал поначалу что мне надо ,но Андрей сделал точно то что я хотел! Очень доволен! Буду рекомендовать друзьям.
Очень приятно было работать: четко поставил задачу, оплатил по договору, не придирался к работе! И еще приятный в общении человек. Рекомендую с ним работать - надежный человек. 10++++++++++++++++
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