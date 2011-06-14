Дизайн для форума на основе phpBB3

Обновить дизайн детского магазина, сделать его четким, стильным но детским, и к тому же легким, сверстать и натянуть. Пожалуйста ваши портфолио, если нет, то в личку примеры присылать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предполагается создание форума на основе phpBB3
сам сайт установлен, необходим дизайн
Форум будет посвящен онлайн играм, дизайн должен же быть "посвящен" или быть в духе игры, указанной на сайте.
Можно сделать на основе имеющегося скина, можете предложить другой
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