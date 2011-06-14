Дизайн для форума на основе phpBB3

Предполагается создание форума на основе phpBB3

сам сайт установлен, необходим дизайн

Форум будет посвящен онлайн играм, дизайн должен же быть "посвящен" или быть в духе игры, указанной на сайте.

Можно сделать на основе имеющегося скина, можете предложить другой