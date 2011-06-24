Дизайн главной страницы.

$50
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок490 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн главной страницы.

Тематика - интернет магазин игружек Android

Самое главное минимализм.

Использование только цветов платформы Android (2-3 цвета, основной зеленый).

Исполнителю предоставлю список сайтов похожей тематики.

13 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MityaSazonov
Дмитрий 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Дмитрий с заданием справился.
Всё прошло хорошо , Хорошее Тз состороны заказчика , оплата
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