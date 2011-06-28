Нужно разработать дизайн для регионального сайта. Логотип - имеется.

Для начала сделать главную страницу. Потом, при удовлетворительном результате, внутренние.

От вас примеры работ. Цены и сроки на разработку главной страницы.

Оплата после выполнения задания или частями за каждый этап работ.

Нужен человек, готовый заняться проектом сразу же и не имеющий параллельных проектов.