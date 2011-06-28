ruslan2011

Руслан Андриевский ruslan2011

 
38 летУкраина/Житомир
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
mazaini
Андрей 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужно внести изменения во флеш-баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Int21cen
Роман 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для регионального сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!