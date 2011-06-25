Нарисовать шапку сайта и статичный gif-баннер.

1). Требуется нарисовать шапку для сайта oratormaster.ru.

Шапка должна подходить под общий дизайн сайта.

Что не устраивает в той, которая есть сейчас:

- логотип виден плохо (мало контраста, сливается).

Нужно нарисовать шапку светлее, чтобы логотип был виден четко. А справа нужно вставить контактную информацию. Она, соответственно, тоже должна отлично читаться.

Шапка в psd, с возможностью форматирования в дальнейшем.

Шапка должна быть шире (вниз), чем так, которая стоит сейчас. Где-то до конца светлой линии (где стоит модуль "хлебные крошки").

Логотип передам выбранному исполнителю.

2). Нужно нарисовать gif-баннер.

Нужны будут также и исходники в psd.

По размеру - как на http://www.joomlapraise.com/demos/soft/ . Это которые черные с картинкой и надписью внутри. Возможно, на 50% выше.

По стилю: со скошенными углами, как на образце. Текст дам. Картинка - еще не решила, возможно будет, возможно нет, возможно нужно будет рисовать.

Баннер также должен вписываться в общий стиль и дизайн сайта.

По всему заданию: извращения не нужны, минимализм приветствуется. Но лаконичный и красивый.

Общий бюджет - 20 долл.