Нарисовать шапку сайта и статичный gif-баннер.

Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1). Требуется нарисовать шапку для сайта oratormaster.ru.
Шапка должна подходить под общий дизайн сайта.
Что не устраивает в той, которая есть сейчас:
- логотип виден плохо (мало контраста, сливается).
Нужно нарисовать шапку светлее, чтобы логотип был виден четко. А справа нужно вставить контактную информацию. Она, соответственно, тоже должна отлично читаться.
Шапка в psd, с возможностью форматирования в дальнейшем.
Шапка должна быть шире (вниз), чем так, которая стоит сейчас. Где-то до конца светлой линии (где стоит модуль "хлебные крошки").
Логотип передам выбранному исполнителю.
2). Нужно нарисовать gif-баннер.
Нужны будут также и исходники в psd.
По размеру - как на http://www.joomlapraise.com/demos/soft/ . Это которые черные с картинкой и надписью внутри. Возможно, на 50% выше.
По стилю: со скошенными углами, как на образце. Текст дам. Картинка - еще не решила, возможно будет, возможно нет, возможно нужно будет рисовать.
Баннер также должен вписываться в общий стиль и дизайн сайта.
По всему заданию: извращения не нужны, минимализм приветствуется. Но лаконичный и красивый.
Общий бюджет - 20 долл.
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