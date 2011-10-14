Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать шапку для фирмы торгующей строительными материалами, размер шапки 960 на 182. Пишите пожалуйста сроки и цену.
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