Нарисовать шапку

$50
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок306 просмотров
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Нарисовать шапку для фирмы торгующей строительными материалами, размер шапки 960 на 182. Пишите пожалуйста сроки и цену.

13 лет назад
mall
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anvor
Анна 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$10
2 дня
Анна все сделала великолепно и в срок! Отличный дизайнер.
Александр ответственный человек и отличный заказчик, с ним приятно работать. Рекомендую!
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