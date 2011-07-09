Концепция сайта для салона элитной мебели

# 1 — $ 50

Нужен сайт для салона элитной мебели.

Мебель в старинном французском стиле.

Примеры мебели:

http://www.misendemeure.com/

http://www.moissonnier.com/

http://www.massant.com/

Основной приз конечно помимо указанной суммы, дальнейшая работа над созданием сайта.

Бюджет сайта от 30000 рублей (на особо понравившиеся проекты возможно обоснованное увеличение бюджета)

Сайт на бесплатной CMS (с доступным администрированием, в котором сможет разобраться простой пользователь)

Дизайн светлый, желательно без Flash.

Планируемые разделы:

О салоне

Новости

Каталог

Портфолио

Публикации текстиль

Раздел для архитекторов

Вакансии

Сайт должен выглядеть дорого, стильно и обязательно простой и очевидный каталог.

Условия конкурса:

1) Описание концепции сайта

2) Набросок дизайна главной страницы. Очень желательно !!!! (это будет большое преимущество)

От нежелающих делать набросок дизайна, потребуется ПОДРОБНОЕ описание концепции, с примерами других сайтов, и естественно все это должно быть подкреплено вашим чудесным портфолио.