Концепция сайта для салона элитной мебели

Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для салона элитной мебели.
Мебель в старинном французском стиле.
Примеры мебели:
Основной приз конечно помимо указанной суммы, дальнейшая работа над созданием сайта.
Бюджет сайта от 30000 рублей (на особо понравившиеся проекты возможно обоснованное увеличение бюджета)
Сайт на бесплатной CMS (с доступным администрированием, в котором сможет разобраться простой пользователь)
Дизайн светлый, желательно без Flash.
Планируемые разделы:
О салоне
Новости
Каталог
Портфолио
Публикации текстиль
Раздел для архитекторов
Вакансии
Сайт должен выглядеть дорого, стильно и обязательно простой и очевидный каталог.
Условия конкурса:
1) Описание концепции сайта
2) Набросок дизайна главной страницы. Очень желательно !!!! (это будет большое преимущество)
От нежелающих делать набросок дизайна, потребуется ПОДРОБНОЕ описание концепции, с примерами других сайтов, и естественно все это должно быть подкреплено вашим чудесным портфолио.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $300
Необходимо в короткие сроки отрисовать дизайн страницы сайта начиная от шапки до низа (травы) - сейчас там белый фон, в менсто него необходимо отрисовать газон, сочетающийся с шапкой - http://www.koltyshevo.ru/ ВНИМАНИЕ: У нас есть четкий ...Завершен12 лет назад
- $50
Нарисовать шапку для фирмы торгующей строительными материалами, размер шапки 960 на 182. Пишите пожалуйста сроки и цену.Завершен12 лет назад
Необходимо сделать раскрывающееся меню на ява-скрипт (или цсс) для каталога товаров для интернет-магазина. Т.е. изначально видны только категории товаров при нажатии на категорию, появляется список подкатегорий, при повторном нажатии на категорию список скрывается и т.д. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
1). Требуется нарисовать шапку для сайта oratormaster.ru. Шапка должна подходить под общий дизайн сайта. Что не устраивает в той, которая есть сейчас: - логотип виден плохо (мало контраста, сливается). Нужно нарисовать шапку светлее, чтобы логотип был виден ...Завершен12 лет назад
- $55
Необходимо придумать дизайн интернет магазина, который продает одежду. В настоящий момент есть группа в контакте http://vkontakte.ru/runwayroom, через которую происходят все продажи Юзабилити и дизайн можете придумать сами. Предпочтений особых пока нет. Оцениваться будет по главной странице, ...Завершен12 лет назад
Нужно разработать дизайн для регионального сайта. Логотип - имеется. Для начала сделать главную страницу. Потом, при удовлетворительном результате, внутренние. От вас примеры работ. Цены и сроки на разработку главной страницы. Оплата после выполнения задания или частями за каждый ...Завершен12 лет назад
Создать макет сайта тематика: заборы, ограды, ажурная ковкаДизайн сайтов37 заявокЗакрыт12 лет назад
Тз. в приложении. Жду Ваших предложенийЗакрыт12 лет назад
Надо сделать шаблон под движок dle 9.3. Фон и шапка для шаблона сделаны.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад