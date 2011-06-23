Дизайн для сайта, приватный проект для Alex_Z

Нужно разработать дизайн для регионального сайта. Логотип - имеется. Для начала сделать главную страницу. Потом, при удовлетворительном результате, внутренние. От вас примеры работ. Цены и сроки на разработку главной страницы. Оплата после выполнения задания или частями за каждый ...