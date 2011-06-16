Логотип + надпись

Необходимо в короткие сроки отрисовать дизайн страницы сайта начиная от шапки до низа (травы) - сейчас там белый фон, в менсто него необходимо отрисовать газон, сочетающийся с шапкой - http://www.koltyshevo.ru/ ВНИМАНИЕ: У нас есть четкий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип topct интернет агенство + надпись создание сайтов в шапке. Обязательно чтоб логотип смотрелся на картинке.
- Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен сайт для салона элитной мебели. Мебель в старинном французском стиле. Примеры мебели: http://www.misendemeure.com/ http://www.moissonnier.com/ http://www.massant.com/ Основной приз конечно помимо указанной суммы, дальнейшая работа над созданием сайта. Бюджет сайта от 30000 рублей (на особо понравившиеся проекты возможно обоснованное увеличение бюджета) Сайт на бесплатной ...Завершен12 лет назад
- $150
Необходим дизайн сайта для компании - teplodar.in.ua Основные пункты макета: 1 - Логотип компании (под ним ещё можно вставить телефон). 2 - Верхнее меню. 5-7 вкладок (Главная, О бане, Фотогалерея, Информация, Услуги). во всех вкладках ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нарисовать шапку для фирмы торгующей строительными материалами, размер шапки 960 на 182. Пишите пожалуйста сроки и цену.Завершен12 лет назад
Необходимо сделать раскрывающееся меню на ява-скрипт (или цсс) для каталога товаров для интернет-магазина. Т.е. изначально видны только категории товаров при нажатии на категорию, появляется список подкатегорий, при повторном нажатии на категорию список скрывается и т.д. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
1). Требуется нарисовать шапку для сайта oratormaster.ru. Шапка должна подходить под общий дизайн сайта. Что не устраивает в той, которая есть сейчас: - логотип виден плохо (мало контраста, сливается). Нужно нарисовать шапку светлее, чтобы логотип был виден ...Завершен12 лет назад
- $55
Необходимо придумать дизайн интернет магазина, который продает одежду. В настоящий момент есть группа в контакте http://vkontakte.ru/runwayroom, через которую происходят все продажи Юзабилити и дизайн можете придумать сами. Предпочтений особых пока нет. Оцениваться будет по главной странице, ...Завершен12 лет назад
Нужно разработать дизайн для регионального сайта. Логотип - имеется. Для начала сделать главную страницу. Потом, при удовлетворительном результате, внутренние. От вас примеры работ. Цены и сроки на разработку главной страницы. Оплата после выполнения задания или частями за каждый ...Завершен12 лет назад
Создать макет сайта тематика: заборы, ограды, ажурная ковкаДизайн сайтов37 заявокЗакрыт12 лет назад
Тз. в приложении. Жду Ваших предложенийЗакрыт12 лет назад