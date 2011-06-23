Требуется редизайн сайта

Нужен сайт для салона элитной мебели. Мебель в старинном французском стиле. Примеры мебели: http://www.misendemeure.com/ http://www.moissonnier.com/ http://www.massant.com/ Основной приз конечно помимо указанной суммы, дальнейшая работа над созданием сайта. Бюджет сайта от 30000 рублей (на особо понравившиеся проекты возможно обоснованное увеличение бюджета) Сайт на бесплатной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
есть сайт http://agentvkontakte.ru
нужно его перерисовать немного под дизайн фейсбука.
контент будет на англ языке.
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