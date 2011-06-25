Музыкальный сайт на DLE

$120
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка138 просмотров
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Всем Доброго времени суток.

Нужен человек для создания новостного сайта на DLE(Дизайн+вёрстка)

Сайт музыкального направления.

Если найдутся желающие работать над данным проектом свяжитесь со мной по ICQ, обсудим детали проекта.

ICQ: 589824866

13 лет назад
NeuroFighter
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$120
10 дней
Сделали быстро. Понимание заказчика. Молодцы. Приятно было работать.
Замечательный заказчик. Приятно было работать над заданием. Будем рады сотрудничеству!
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