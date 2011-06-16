Дизайн сайта посуточной аренды квартир

$200
Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок410 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно нарисовать дизайн сайта, посвященного посуточной аренде квартир.

ТЗ с общим расположением элементов прилагается.

Если есть вопросы, пишите сюда или на почту [email protected]

Спасибо.

С уважением,

Антон Николаев

Дизайн сайта
12 лет назад
_ain
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад