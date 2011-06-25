Верстка. Шаблон для DLE 9.2

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки159 просмотров
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Сверстать, и оформить как шаблон для Data Life Engine 9.2

Блоки Верхнее меню

( О Сайте Dubli Это Интересно Скидки % Зарегистрироваться Заказать звонок)

Блок Навигация

Блок Архив Новостей

И весь функционал(подчеркивание слов при наведении, подсвечивание кнопок и текста при наведении)

работают как на сайте produbli.ru

В остальном шаблон верстается из файла index.psd

При нажатии на кнопку заказать звонок всплывает окно из файла"заказать звонок.psd"

Срок до 21.06.11 цена 1.500т.р

12 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Заказывал у Давида верстку. Работой остался доволен. Отзывчив, несмотря на трудности с исходником сделал свою работу до конца. Уложился точно в поставленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Дмитрию за приятную работу! Всегда в нужное время человек в сети, с оплатой проблем не имелось. все четко, никаких проблем на стадии сотрудничество. Perfecto Web рекомендиет!