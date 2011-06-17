Дизайн сайта туристической компании

$70
Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок532 просмотра
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Разработать оригинал-макеты двух страниц веб-сайта туристической компании. Наличие технического задания. Просьба указывать сроки и стоимость выполнения работы после предварительного ознакомления с брифом!

Дизайн сайта
12 лет назад
lissabona
Юлия 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$70
2 дня
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