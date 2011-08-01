Разработка дизайна для сайта

Александр, дизайнер, который качественно сделал свою работу. На выходе получился современный дизайн сайта, без "воды и пыли". Всегда работал на опережение, предлагая несколько возможных вариантов, при этом основывался на успешные проекты. Всегда был на связи и оперативно решал поставленные задачи. P.S.: Отдельное спасибо, за книгу " Бизнес без предрассудков".