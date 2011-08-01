Разработка дизайна для сайта

Нужно сделать несложный дизайн для 1 страницы подписки. Что входит: фон страницы, шапка, центр, фотер, ecover и форма подписки с кнопкой. Дизайн не сложный, образцы покажу. Срок 1-2 дня. Образец: http://1popov.ru/bonuscourse/htmlform/ цена 700р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн для сайта
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