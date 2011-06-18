Редизайн личного блога

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок188 просмотров
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Нужно сделать редизайн для блога: http://apollon.in.ua/blog

Нужен такой же лёгкий, свободный дизайн. Но важно качественно поработать со шрифтами, вертикальным ритмом, отступами и пр.

12 лет назад
apollonin
Дмитрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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