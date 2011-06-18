Редизайн личного блога

Нужно сделать по аналогии с cinizm.ru сайт на тему кидал (списки кидал). Нужен только продуманный дизайн главной страницы!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать редизайн для блога: http://apollon.in.ua/blog
Нужен такой же лёгкий, свободный дизайн. Но важно качественно поработать со шрифтами, вертикальным ритмом, отступами и пр.
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