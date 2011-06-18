Адаптация сайта

Нужно сделать по аналогии с cinizm.ru сайт на тему кидал (списки кидал). Нужен только продуманный дизайн главной страницы!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.Необходимо создать сайт для продакшн-компании, которая занимается созданием мюзиклов, театральных постановок, музыки к фильмам и сериалам. Компания называется MUSICALOGY. темплейт которые нас заинтересовали можно посмотреть здесь ...
http://www.templatemonster.com/flash-templates/11104.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/6400.html
хотим использовать дирижера в качестве логотипа. Но открыты и к другим новым идеям.
Сайт должен быть ориентирован на инвесторов, профессионалов в области муз. театра и кинематографа, актеров, режиссеров, музыкантов и т.д. А также он должен выполнять функцию демо-сайта с нашими работами(аудио и видео), с ссылками и баннерами других компаний, с которыми мы сотрудничаем. В движке возможно необходимы странички с базой данных, файлообменник и возможно, форум.
Главное-креативным.Всем желающим успехов.
Почта для обсуждения[email protected].
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать редизайн для блога: http://apollon.in.ua/blog Нужен такой же лёгкий, свободный дизайн. Но важно качественно поработать со шрифтами, вертикальным ритмом, отступами и пр.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта irnika.com.ua Надо изучить сайт и разработать главную страницу, которая бы давала представление о всех направлениях деятельности компании. там должны быть представленывсе ваши направления боковое меню вообще убрать на главной нужно ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать несколько иконок, рисунков/иллюстраций и дизайн сайта. Подробная информация в ТЗ (будет выслано дополнительно)Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо разработать симпатичный дизайн для сайта в стиле Apple Mac ТЗ лежит на http://zalil.ru/31286639, с вас портфолио и координаты. Работа без предоплаты. ICQ: 1894698Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
Художник выполнил дизайн сайта, который невозможно сверстать. Он в аттаче. Необходимо поправить существующий дизайн для того, чтобы его можно было сверстать, или даже нарисовать заново. Требуется сохранить "глубину" дизайна (3D-эффект) и фирменный стиль.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуется дизайн туристического сайта. Сайт должен быть простым и лаконичным. Бюджет скромный. Жду ваших предложений. Заявки скрыты.Завершен12 лет назад
Имеется дизайн: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=27733&pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo Нужно его адаптировать под UMI.CMS и установить на сайт. Сроки 2 дня. Оплата 50/50.Завершен12 лет назад
Описание: 1. Дизайн. 2. Утверждение. Верстка главной страницы сайта: 3.1. Сайт будет делаться на modx. Поэтому нужен просто html, css + соп. файлы. Что бы можно было открыть страницу локально. 3.2. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Интересует редизайн шаблонов dle 9.2. Под редизайном имею ввиду изменение графики шаблона ( все картинки использованные в шаблоне ) под соответствующую тематику. Выбирать исполнителя буду по минимальной цене. Работа = просто замена уже ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад