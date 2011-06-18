Адаптация сайта

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Здравствуйте.Необходимо создать сайт для продакшн-компании, которая занимается созданием мюзиклов, театральных постановок, музыки к фильмам и сериалам. Компания называется MUSICALOGY. темплейт которые нас заинтересовали можно посмотреть здесь ...

http://www.templatemonster.com/flash-templates/11104.html

http://www.templatemonster.com/website-templates/6400.html

хотим использовать дирижера в качестве логотипа. Но открыты и к другим новым идеям.

Сайт должен быть ориентирован на инвесторов, профессионалов в области муз. театра и кинематографа, актеров, режиссеров, музыкантов и т.д. А также он должен выполнять функцию демо-сайта с нашими работами(аудио и видео), с ссылками и баннерами других компаний, с которыми мы сотрудничаем. В движке возможно необходимы странички с базой данных, файлообменник и возможно, форум.

Главное-креативным.Всем желающим успехов.

Почта для обсуждения[email protected].

12 лет назад
djglass
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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