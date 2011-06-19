Дизайн

$250
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок370 просмотров
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Добрый день. Ищу толкового дизайнера для выполнение личного проекта по дизайну(Не для одноразового проекта)

Бюджет проекта около 300 долларов. Сюда входят дизайны главной+внутренние станицы ( 4 штуки)!

Работать нужно быстро!

Очень важно что-бы человек был внимателен к деталям!

В личку. аську,скайп прошу не писать!

Спасибо, с уважением Евгений!

PS: предоплата ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ. Раньше не заплачу!

12 лет назад
zhenia_master
Евгений 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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