Магазин на основе WebAsyst Shop-Script

Добрый день. Ищу толкового дизайнера для выполнение личного проекта по дизайну(Не для одноразового проекта) Бюджет проекта около 300 долларов. Сюда входят дизайны главной+внутренние станицы ( 4 штуки)! Работать нужно быстро! Очень важно что-бы человек был внимателен к деталям! В ...