Нарисовать небольшую картинку

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать примерно такую картинку. Сверху неё будет выводится текст ( название материала)

Подробнее при переписке.

12 лет назад
lordenas
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$4
1 день
  • Похожие заказы

  • 3D дом

    $100

    Человек желательно с Украины чтобы было возможность хотя бы телефонного общения. Есть PSD главной страницы. Есть четкое ТЗ.(вышлю кандидатам с хорошим тз) Нужно выполнить 3д дома HD-качества.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн форума простой

    Нужно сделать редизайн форума. Форум работает от портала, можно опираться на нынешний дизайн форума + дизайн портала в разработке. Дизайн простой официально-деловой. Жду предложений. Спасибо за внимание.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн

    $250

    Добрый день. Ищу толкового дизайнера для выполнение личного проекта по дизайну(Не для одноразового проекта) Бюджет проекта около 300 долларов. Сюда входят дизайны главной+внутренние станицы ( 4 штуки)! Работать нужно быстро! Очень важно что-бы человек был внимателен к деталям! В ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайн и верстка

    $250

    Требуется красиво нарисованный макет и качественная верстка в кратчайшие сроки! темтика будущего сайта World of Warcraft Cataclysm

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта по теме "Скупка"

    $310

    Конкурс на дизайн сайта по теме "Скупка". Особых пожеланий к дизайну нет. Заказчику нравится сайт который находится на 1-ом месте http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0&amp;lr=213 (sk...ka.com) Категории теже. Пункты меню - стандартные: Главная, О компании, Новости, Товары, Контакты. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад