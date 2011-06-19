Строительное управление 3

Необходимо разработать макет или же готовый шаблон для CMS DataLife Engine 9.*;

Тематика дизайна: строительство. Разработка ведётся для "Строительного Управления 3";

Пример выполнения работы - www.su155.ru, в котором понравилася шапка сайта;

Необходим простой, но в тоже время привлекательный дизайн, без ярких деталей;

Подробное техническое задание:

3 блока;

Шапка с логотипом слева;

Футер с местом под баннер 468x60 и пр. счётчики;

Предпочтение отдаётся цветам: белый, серый, оттенки синего;

Помимо самого дизайна необходимо сделать:

3 водяных знака (2 для изображений, 1 для видео);

1 баннер размером 468x60;

Никаких flash-элементов, максимум - анимация, и то лучше обойтись без неё.

Требование:

Серьёзный подход к делу, ответственность, возможность исправлять неточности по требованию заказчика.

Связываюсь только с теми, кто более 1 месяца на сайте, имеет портфолио.

В комментарии указывайте ссылки на Ваши проекты, работы и портфели на других сайтах.

Общение происходит в личке, дальше разберёмся.