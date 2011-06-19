Дизайн для фан-сайта Guild Wars 2

Огромное спасибо за дизайн! Работа была выполнена качественно, очень довольны сотрудничеством, было много изменений в первоначальном варианте, но Богдан терпеливо отнесся к любым требованиям. Всем рекомендую этого человека, он отличный специалист! Еще раз большое вам спасибо от лица всей команды фан-сайта Guild Wars 2 =)