Дизайн для фан-сайта Guild Wars 2

Добрый день! Есть интернет-магазин: petactually.com, где надо доработать несколько внутренних страниц. Нужно отрисовать следующие страницы: страницы товара, корзины, оформления товара, доставки, завершения заказа. Эти страницы уже существуют, можете их посмотреть. Весь нужный функционал там есть, ...
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Требуется красивый и уникальный дизайн сайта по тематике MMORPG Guild Wars 2. Сайт работает под управлением CMS Joomla. Имеется ориентировочный эскиз структуры главной страницы сайта, размещения и содержимого модулей (см. Вложения).
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