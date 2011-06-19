Разработка нового дизайна

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется опытный дизайнер для творческого (и радикального) переосмысления и разработки нового дизайна для существующего сайта на Drupal (от концепции до логотипа, пиктограмм и всех элементов оформления). Работа удаленная.

Ссылку на портфолио присылайте по адресу: [email protected]

Укажите Ваши ожидания по оплате.

12 лет назад
lbc_project
Георгий 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для фан-сайта Guild Wars 2

    $250

    Требуется красивый и уникальный дизайн сайта по тематике MMORPG Guild Wars 2. Сайт работает под управлением CMS Joomla. Имеется ориентировочный эскиз структуры главной страницы сайта, размещения и содержимого модулей (см. Вложения).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать несколько внутренних элементов сайта

    Добрый день! Есть интернет-магазин: petactually.com, где надо доработать несколько внутренних страниц. Нужно отрисовать следующие страницы: страницы товара, корзины, оформления товара, доставки, завершения заказа. Эти страницы уже существуют, можете их посмотреть. Весь нужный функционал там есть, ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для WordPress по графическому образцу

    Нужно разработать шаблон для WordPress, аналогичный предоставленному графическому образцу (там не WP). В двух словах - нужен шаблон с поддержкой виджетов (как минимум - виджет Текст), использоваться будет под сайт-каталог ювелирных изделий. WordPress нужен для ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 3D дом

    $100

    Человек желательно с Украины чтобы было возможность хотя бы телефонного общения. Есть PSD главной страницы. Есть четкое ТЗ.(вышлю кандидатам с хорошим тз) Нужно выполнить 3д дома HD-качества.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн форума простой

    Нужно сделать редизайн форума. Форум работает от портала, можно опираться на нынешний дизайн форума + дизайн портала в разработке. Дизайн простой официально-деловой. Жду предложений. Спасибо за внимание.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн

    $250

    Добрый день. Ищу толкового дизайнера для выполнение личного проекта по дизайну(Не для одноразового проекта) Бюджет проекта около 300 долларов. Сюда входят дизайны главной+внутренние станицы ( 4 штуки)! Работать нужно быстро! Очень важно что-бы человек был внимателен к деталям! В ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайн и верстка

    $250

    Требуется красиво нарисованный макет и качественная верстка в кратчайшие сроки! темтика будущего сайта World of Warcraft Cataclysm

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад